Бронзовые награды завоевала сборная Словении
Сборная США U-19 разгромила Германию в финале юношеского чемпионата мира-2025 по баскетболу — 109:76.
Первая четверть прошла в равной борьбе, а до большого перерыва американцы создали небольшой перевес в счете. Окончательно победитель определился в третьей четверти, которую США выиграли с разницей +18 очков, после чего спокойно довели матч до победы.
Бронзовые награды турнира выиграла сборная Словении. В матче за третье место словенцы обыграли Новую Зеландию — 91:87.
Сборная США завоевала свой девятый титул на юношеском чемпионате мира по баскетболу. Германия и Словения впервые в своей истории добыли медали юношеского первенства.
- Чемпионат мира по баскетболу U-19. Мужчины. Финал
США — Германия — 109:76 (24:23, 32:24, 28:10, 25:19)
- Чемпионат мира по баскетболу U-19. Мужчины. Матч за третье место
Словения — Новая Зеландия — 91:87 (26:19, 26:27, 23:18, 16:23)