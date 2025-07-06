Бронзовые награды завоевала сборная Словении

Сборная США U-19 разгромила Германию в финале юношеского чемпионата мира-2025 по баскетболу — 109:76.

Первая четверть прошла в равной борьбе, а до большого перерыва американцы создали небольшой перевес в счете. Окончательно победитель определился в третьей четверти, которую США выиграли с разницей +18 очков, после чего спокойно довели матч до победы.

Бронзовые награды турнира выиграла сборная Словении. В матче за третье место словенцы обыграли Новую Зеландию — 91:87.

Сборная США завоевала свой девятый титул на юношеском чемпионате мира по баскетболу. Германия и Словения впервые в своей истории добыли медали юношеского первенства.

Чемпионат мира по баскетболу U-19. Мужчины. Финал

США — Германия — 109:76 (24:23, 32:24, 28:10, 25:19)

Чемпионат мира по баскетболу U-19. Мужчины. Матч за третье место

Словения — Новая Зеландия — 91:87 (26:19, 26:27, 23:18, 16:23)

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