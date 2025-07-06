ФИШЕР: «Реванш Усик – Дюбуа? Он его нокаутирует, это будет просто ад»

Getty Images/Global Images Ukraine. Джонни Фишер

Известный британский боксер Джонни Фишер высказался о реванше между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа.

«Усика ждет просто адское испытание. Я выбираю победителем Дюбуа, ведь поддерживаю британских боксеров. Дюбуа имеет тяжелый и мощный удар, и я думаю, что Даниэль способен нокаутировать Александра. У Даниэля отличный ход – он победил Хрговича, Миллера и Джошуа. Даниель победит Усика для всей Британии», – сказал Фишер.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua