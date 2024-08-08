Александр ХИЖНЯК: «Мечтал о том, что после Парижа появится золотая медаль»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Хижняк

На кортах «Ролан Гаррос» все же прозвучал гимн в честь украинца. Именно на них проходил олимпийский финал по боксу с участием Александра Хижняка и Нурбека Орлабайя из Казахстана.

Золото Хижняк имел все шансы выиграть еще в Токио, однако тогда схватка, в которой он уверенно побеждал, завершилась болезненным поражением.

В Париже готовиться к финалу Александр решил в тишине. Он старался не читать сообщения и новости, однако не проигнорировал медиа и после первого боя подошел к ним, попросив о понимании и пообещав, что после финала даст интервью и ответит на все вопросы.

Но тишина не была полной. На пути к финалу все комментарии давал тренер сборной Дмитрий Сосновский, поэтому журналисты имели прекрасную возможность писать аналитические материалы чуть ли не после каждой схватки, чем, кстати, воспользовались некоторые из иностранных коллег.

7 августа, стоя на высшей ступеньке пьедестала, Александр Хижняк излучал счастье.

«В тот момент, когда играл гимн, меня пробрало через каждую клеточку организма. Я вспоминал весь путь, который мы прошли, всю свою жизнь, ситуацию у нас в стране, подготовку к этим соревнованиям, – говорит Александр Хижняк журналистам после церемонии награждения, – Сдержать слезы было трудно. Ведь после Олимпийских игр в Токио все мысли были именно об этой медали. Помню, наверное, каждый день на протяжении этих лет. Было много испытаний, но они даются нам не просто так и мы смогли их преодолеть.

Горжусь тем, что имел возможность представлять свою страну. Благодарен Украине и украинцам за поддержку. Очень счастлив и благодарю Господа Бога за эту победу и всех наших военных, которые защищают мир и покой на нашей родной земле».

Для Александра Хижняка каждый бой – это отдельная история, не похожая ни на одну другую. Вместе с отцом они просматривают и анализируют поединки. И хоть со стороны может показаться, что каждый из них дается одинаково, по словам боксера, это совсем не так:

«Каждый поединок – это всегда особая история в моей жизни, не похожая друг на друга. Казалось бы, я выхожу и придерживаюсь одной тактики, но для меня все происходит и ощущается по-другому, по-новому.

Готовясь к соревнованиям, мы постоянно рассматриваем и отрабатываем различные сценарии поединка. В финале чувствовал то, что поединок был очень равный. Если после Токио многие эксперты сказали, что я бы мог погулять и походить в последнем раунде, ведь победа была почти в кармане, то здесь все сложилось по-другому. Я только в нем почувствовал, что действительно победил и что именно мне должны отдать предпочтение.

Зато полуфинальный поединок с двукратным олимпийским чемпионом был другим. Это очень умный и чувствительный спортсмен. Я чувствовал это, даже боксируя с ним. И это был тоже очень ценный опыт. Чувствовал, что побеждаю, но счет в первых двух раундах говорил о том, что поединок равный. Я старался не останавливаться и работать до последней секунды. И слава Богу, что нам удалось выиграть».

Соперник по полуфиналу, кубинец Арлен Лопес Кардона, хоть и остался на этот раз без золота, однако все же вернется со своих третьих Олимпийских игр с наградой.

«В Токио Александр был серебряным призером, сейчас он олимпийский чемпион. Это очень хороший боксер. Полуфинал был интересным и зрителям, и судьям. Это был настоящий спектакль на ринге. И желаю лишь наилучшего Александру в его дальнейшей карьере», – говорит Арлен Лопес Кардона об Александре Хижняке и их полуфинальном бое.

В ходе подготовки к Парижу-2024 Александр Хижняк травмировался. Повреждение было очень серьезное, и врачи даже не могли дать гарантий того, что он успеет восстановиться к Олимпийским играм, ведь времени оставалось не так много. Но Александру все же удалось преодолеть и эти испытания и осуществить свою мечту:

«У меня дома есть место, где висят и стоят все мои награды. Среди них и олимпийское серебро. Мы все это время мечтали о том, что после Парижа там появится золотая медаль и будет немного прикрывать то серебро Токио, ведь осадок остался. Но с другой стороны, это был очень ценный опыт и важный урок».

Как сложится карьера Александра Хижняка дальше, он пока не загадывает.

«Я действительно жил только этой медалью, – признается спортсмен, – Это было целью моей жизни. Вероятно, еще с детства, когда начал заниматься боксом, мы с отцом мечтали о том, что смогу получить золото на чемпионате Украины, а затем и олимпийское для всей страны.

Когда меня перед Олимпийскими играми в Париже спрашивали о целях дальше, профессионалы или любители, я отвечал, что живу только этими Играми и пока не рассматриваю для себя ничего после них. Сейчас я приеду домой, побываю со своей семьей, и только потом подумаю, как планировать свою жизнь на следующие годы и каким будет мой путь».

Долгожданное золото! Хижняк стал победителем Олимпиады-2024

sport.ua