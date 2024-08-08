«Звёзды Формулы 1 отдыхают в Португалии» – под таким заголовком в португальском англоязычном издании The Portugal News появилась небольшая заметка, в которой не без гордости сообщается, что как минимум три гонщика выбрали эту страну, чтобы провести летний отпуск.

Речь о Максе Ферстаппене, Пьере Гасли и Ландо Норрисе.

Кстати, трёхкратный чемпион мира, и сейчас вполне уверенно лидирующий в личном зачёте, предпочитает именно эту страну не только летом, но и зимой. Кто-то может помнить, что в прошлом декабре мы рассказывали о курьёзном случае, произошедшем с ним именно там.

Надо полагать, та история не оставила у Макса и его окружения никаких неприятных воспоминаний, поэтому сейчас он тоже отдыхает в курортном местечке Компорта, расположенном южнее от Лиссабона всего в часе езды от португальской столицы. Ферстаппен отправился туда с Келли Пике, своей бразильской подругой, и несколькими друзьями.

Кстати, пока они там наслаждаются всеми прелестями морского отдыха, в нескольких странах Европы начиная с Нидерландов состоялась премьера первого эпизода нового документального сериала, посвящённого Максу и его жизни в автоспорте. Сериал состоит из трёх частей, создан телеканалом VIaplay и называется Off the Beaten Track, что можно образно перевести фразой «Мы пойдём своим путём».

Пьер Гасли вместе с подругой, португальской моделью Франсишкой Гомеш, был замечен в другой точке страны, в Альгарве – впрочем, активность Франсишки в социальных сетях трудно было не заметить. Эта девушка часто делится информацией о том, где она бывает вместе со своим избранником, которого часто сопровождает и на гонках.

А ещё у них есть весьма милая собачка по кличке Симба, и кто-то из болельщиков, знакомясь с фотографиями, сделанными в эти дни, в восторге прокомментировал: «Лучшая пара, лучшая собака, лучшее место для отдыха!»

О том, что Ландо Норрис, гонщик McLaren, занимающий второе место в личном зачёте чемпионата, тоже проводит августовский отпуск на юге Португалии, можно также было установить по активности его подруги, Маграриды Коршейро, в социальных сетях.

Хотя тут надо сделать оговорку: публично о своих отношениях они никогда не рассказывали, хотя начиная с весны этого года их не раз видели вместе – например, в Майами, где Ландо одержал свою первую победу. И в эти дни они тоже находятся в Альгарве, на курорте Кинта-ду-Лагу, знаменитом своими полями для гольфа. А гольф – едва ли не главное увлечение Норриса после Формулы 1…

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