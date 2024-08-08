Торонто. Фернандес и Бултер вышли во второй круг, Пегула начала защиту титула, обыграв Плишкову

Итоги второго игрового дня на турнире WTA 1000 в Канаде

Торонто, Канада • 6-12 августа • хард • $3,211,715

Действующая чемпионка: Джессика Пегула (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Эшлин Крюгер (США, Q) – Элизабетта Коччаретто (Италия) 6:3, 6:2

Лейла Фернандес (Канада, 15) – Нао Хибино (Япония, LL) 6:3. 5:7, 6:1

Магда Линетт (Польша) – Ребекка Марино (Канада, WC) 6:3, 6:4

Кэти Бултер (Великобритания) – Бернарда Пера (США, Q) 6:4, 3:6, 6:1

Юань Юэ (Китай) – Кристина Букша (Испания) 6:3, 6:3

Эшлин Крюгер и Лейла Фернандес сыграют друг против друга во второй раз в этом году. В июне канадка была сильнее американской теннисистки на травяном турнире WTA 500 в Истборне.

Кэти Бултер в следующем круге встретится с Беатрис Аддад Мая, которую уже дважды обыгрывала на хардовом покрытии в текущем сезоне: на турнире WTA 500 в Сан-Диего и WTA 1000 в Майами.

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Джессика Пегула (США, 3) – Каролина Плишкова (Чехия) 7:5, 6:4

Джессика Пегула одержала пятую победу в шести сыгранных матчах против Каролины Плишковой. Американка четвёртый раз выступает на канадском турнире: в Монреале, помимо титула в прошлом сезоне, она играла в полуфинале в 2021 году и дошла до этой же стадии два года назад в Торонто. Следующая соперница Пегулы определится в матче Эшлин Крюгер – Лейла Фернандес.

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