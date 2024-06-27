Украинские теннисистки установили национальное достижение на турнирах Grand Slam

Это стало возможным после завершения матчей квалификации на Уимблдоне

Сегодня Юлия Стародубцева и Дарья Снигур одержали победы в финальном раунде отбора на травяном «мэйджоре» и впервые сыграют в основной сетке этого турнира.

Напомним, что в список участниц основной сетки Уимблдона заявились шесть украинок: Марта Костюк, Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина, Леся Цуренко и Катерина Байндл (по специальному рейтингу — SR).

Таким образом, в основе турнира в Великобритании сыграют восемь представительниц Украины. Ранее такого не происходило на турнирах серии Grand Slam.

Матчи основной сетки Уимблдона стартуют в понедельник, 1 июля.

btu.org.ua