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Теннис

Украинские теннисистки установили национальное достижение на турнирах Grand Slam

Это стало возможным после завершения матчей квалификации на Уимблдоне

Украинские теннисистки установили национальное достижение на турнирах Grand Slam

Сегодня Юлия Стародубцева и Дарья Снигур одержали победы в финальном раунде отбора на травяном «мэйджоре» и впервые сыграют в основной сетке этого турнира.

Напомним, что в список участниц основной сетки Уимблдона заявились шесть украинок: Марта Костюк, Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина, Леся Цуренко и Катерина Байндл (по специальному рейтингу — SR).

Таким образом, в основе турнира в Великобритании сыграют восемь представительниц Украины. Ранее такого не происходило на турнирах серии Grand Slam.

Матчи основной сетки Уимблдона стартуют в понедельник, 1 июля.

btu.org.ua

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