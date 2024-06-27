Серхио Перес: Надо работать и решать проблемы

В последних четырёх гонках Серхио Перес заработал только восемь очков. Тем не менее, гонщик Red Bull Racing не унывает и уверяет, что если найдёт возможность отыграть несколько десятых, то это кардинально повлияет на его позиции на трассе.

Серхио Перес: «Мы говорим о минимальных отрывах, поэтому если мне удастся отыграть несколько десятых, то это кардинально изменит мои результаты. Например, на прошлом этапе в Барселоне лучшая машина была у McLaren, но Оскар Пиастри ничего не смог сделать и оказался позади.

Как я сказал, отрывы минимальные, поэтому подобное может произойти с любым гонщиком. Я уже давно в этом бизнесе, поэтому знаю, что значение будет иметь только то, на какой позиции я окажусь в личном зачёте после финиша гонки в Абу-Даби. Поэтому сейчас надо работать и решать все те проблемы, с которыми я столкнулся.

Думаю, этап в Шпильберге должен хорошо сложиться для нас, поэтому я с нетерпением жду и спринт, и гонку».

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