Мбаппе не доволен своей маской

Маска негативно влияет на периферийное зрение игрока

JacobsBen

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе сломал нос в матче против Австрии в рамках первого тура на чемпионате Европы-2024.

Маска, в которой будет играть футболист до конца турнира, изготовлена в рекордные сроки и имеет толщину 5 мм, что значительно больше, чем стандартные. Поэтому, к сожалению, это ограничение негативно влияет на периферийное зрение Мбаппе.

Напомним, что Франция сыграет против Бельгии 1 июля в рамках 1/8 финала Евро-2024.

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