Лестер проявляет интерес к полузащитнику Брайтона

Об этом сообщает Daily Mail

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

После повышения в классе в прошлом сезоне "Лестер" стремится усилить свой состав. Новая кампания обещает быть довольно тяжелой, поскольку существует угроза возможного снятия очков за нарушение правил фэйр-плей, о чем стало известно еще в прошлом году.

"Лисы" сейчас близки к тому, чтобы арендовать без опции выкупа игрока "Брайтона" Факундо Буонанотте. Аргентинский полузащитник хорошо себя проявил в клубе в прошлом сезоне, где игрок забил 4 гола и отдал один ассист в 36 матчах.

Добавим, что Буонанотте станет пятым игроком, который перейдет в "Лестер" этим летом, ведь клуб потратил около 32 миллионов фунтов на Абдула Фатаву, Калеба Околи и Майкла Голдинга, а также приобрел Бобби Декордова-Рида на правах свободного трансфера.

www.ua-football.com