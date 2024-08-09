Хижняк, взяв золото ОИ-2024, рассказал, кто для него является примером

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Хижняк

Украинский боксер Александр Хижняк, который стал олимпийским чемпионом Парижа-2024, выиграв золото в весовой категории до 80 кг, поделился мнением о важности для него Игр и рассказал, кто для него является примером.

«Конечно, эти соревнования очень важны и ценны. И именно эта победа ценна, учитывая условия, в которых мы готовились, как это было трудно. Это были особые соревнования для меня, добавился большой объем работы, нагрузок, условий, сложившихся в нашей стране. Большая благодарность нашим военным, которые являются для меня большим примером, они ценой собственной жизни защищают мир и спокойствие в нашей стране. Поэтому действительно для меня эти соревнования были очень важны и ценны, как и победа на них», – рассказал Хижняк.

Ранее Александр Хижняк признался, что будет делать после игр в Париже.

sport.ua