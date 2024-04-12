Тайсон Фьюри признался, что чертовски боится Усика. Почему?

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Британский боксер в супертяжелом весе Тайсон Фьюри признался, что до чертиков боится украинца Александра Усика.

– Как-то Вы оделись Бэтменом на пресс-конференцию. А Усик недавно оделся как Джокер. Вы чувствуете, что он у Вас в голове? Он наблюдает за вами и делает это специально? Он посылает Вам месседж?

– Да, я действительно смотрел на это раньше и думал о себе. Знаешь, этот парень медленно проникает в мое сознание и выводит меня из строя изнутри. Я даже не уверен, смогу ли нанести хоть один удар, когда наступит вечер боя, потому что он так сильно меня сковывает.

Он изучал великих и скопировал мой стиль. Так что теперь я боюсь до чертиков. Боже, извини за ругань. Я действительно боюсь, он копирует мой стиль. И все, что я делаю: разговоры, образы на пресс-конференциях, костюмы различных персонажей из фильмов Marvel. Я очень хочу увидеть, что он приготовил для этого боя. Я на самом деле становлюсь его большим фанатом, фан-боем Усика.

Напомним, изначально самый ожидаемый бой 2024 года планировался на 17 февраля, но Тайсон Фьюри получил травму в тренировочном лагере. Новая дата поединка – 18 мая 2024 года.

sport.ua