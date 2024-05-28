Топовый экс-чемпион оценил шансы Усика и Фьюри в реванше

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Бывший чемпион мира во втором среднем весе британец Джордж Гроувз поделился мнением относительно вероятного реванша между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком, который в ночь на 19 мая выиграл титул абсолютного чемпиона мира в хэвивейте.

«На самом деле, я вижу только тот же результат. Усик – исключительный боец поколения. У Фьюри была своя эпоха, а теперь наступила эпоха Усика. И это может быть конец. Он может сказать: «Я закончил боксировать», а затем завершить карьеру, кто знает. Но я думаю, что, если они снова сразятся, то Усик внесет изменения, снова станет лучше и снова победит Фьюри. Это не значит, что это будет тот же самый бой, но я думаю, что будет тот же результат», – заявил Гроувз.

Как известно, Усик выиграл у Фьюри раздельным решением рефери.

Ранее Джордж Гроувз заявил, что Александр Усик должен завершить карьеру.

sport.ua