«Бостон» весело вийшов у фінал НБА – з рятівним влучанням Брауна, камбеком з «-18» і колапсом «Індіани»

Переможець регулярного чемпіонату НБА та головний фаворит Сходу «Бостон» з першої ж спроби оформив вихід у вирішальну серію сезону – закрив фінал конференції проти «Індіани» на майданчику суперника, вигравши четвертий і останній матч серії з рахунком 105:102.

Ніби все й логічно – протистояння перманентного контендера та молодої команди, що зайшла так далеко по турнірній сітці багато в чому завдяки вдалому збігу обставин, і мало б завершуватись з рахунком 4-0. 4-1 у найкращому випадку, але «Селтікс», на відміну від попередніх серій проти «Маямі» та «Клівленда», у фіналі Сходу вирішили не дарувати супернику другий матч.

Проте це не був ваш класичний нудний свіп – «Бостон» виграв з рахунком 4-0 серію, у якій зараз цілком міг би горіти 1-3:

🍀 у першому матчі дивом втік від поразки на останніх секундах основного часу – завдяки серії дитячих помилок від «Пейсерс» та ось цьому рятівному триочковому від Джейлена Брауна через Паскаля Сіакама (тому самому, після якого Леброн Джеймс розніс гравців «Індіани» за небажання фолити в останньому захисті, маючи три бали переваги):

🍀 у третьому оформив вражаючий камбек у другій половині: в середині третьої чверті «Селтікс» поступались з різницею у 18 очок, але видали один зі своїх фірмових відрізків, втопивши суперника хвилями дальніх кидків (5/10 триочкових від Джейсона Тейтума і вражаючі 7/12 від Ела Хорфорда):

🍀 а в четвертому програвав практично всю заключну чверть, але агресивним захистом у клатчі змусив «Індіану» колапснути – нуль набраних очок за заключні три з половиною хвилини і кілька втрат поспіль на веденні. Та зробив результат сіквенсом з авторитетного блоку від Брауна та влучання Дерріка Вайта з кута за 45 секунд до сирени:

«Бостон» далеко не завжди був кращою з двох команд на майданчику («Індіана» навіть без травмованого Тайріза Халібертона виглядала пристойно, а 24-річний Ендрю Немхард за відсутності зіркового захисника провів два фантастичних поєдинки – 32+4+9 у третьому матчі та 24+6+10 у четвертому), але по максимуму використав свою головну перевагу над «Пейсерс» – величезний досвід матчів на виліт. У жодній з трьох кінцівок підопічні Джо Маззулли не розклеювались під тиском і доводили роботу до кінця.

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«Селтікс» повертаються у великий фінал після дворічної перерви – востаннє вони грали у вирішальній серії сезону в НБА у 2022-му, коли в шести матчах поступились «Голден Стейт». За 18-й для клубу титул Тейтум та компанія сперечатимуться або з «Далласом», або з «Міннесотою»: «Маверікс» прямо зараз ведуть у фіналі Заходу з рахунком 3-0.

Шлях «Бостона» до вирішальної серії цього чемпіонату вже встиг обрости мемами: у першому раунді «Селтікс» пройшли «Хіт» без травмованого Джиммі Батлера, «Клівленд» закривали вже за відсутності Донована Мітчелла, а з номінальними топами Сходу не перетнулись взагалі – «Нью-Йорк» та «Мілвокі», друга та третя команди конференції за підсумками регулярки, вилетіли раніше, розвалившись через травми ледь не всіх своїх зіркових гравців.

Але навряд чи це проблема «Бостона» – у нього впевнені 12-2 у поточному плей-оф, жодної затягнутої серії проти слабших команд та більше тижня часу до початку фіналу, щоб поставити на ноги Крістапса Порзінгіса. Проти «Індіани» його відсутність пройшла майже непоміченою (Ошай Брізетт та Зев’єр Тіллман спокійно закрили хвилини бекапа Хорфорда), проте з опонентом із Заходу Маззуллі знадобляться усі найкращі його сили.

Фото: Boston Celtics / Twitter

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