Багатскис: Надо не думать о том, что мы не вышли в финальную часть, а найти энергию и мотивацию, чтобы сыграть как можно лучше

Сегодня выездным матчем с Португалией сборная Украина завершит провальный отбор на Евробаскет-2025

Главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис прокомментировал предстоящий матч против Португалии в шестом туре квалификации на Евробаскет-2025.

«Во-первых, мы должны найти ответ для самих себя, почему мы будем играть этот матч. Мы будем играть за Украину, мы сыграем за нас. Мы профессионалы, должны уважать нашу работу и баскетбол. Я, как тренер, много раз повторял, некоторые вещи легко говорить, но не легко сделать. Мы играем в баскетбол, чтобы побеждать. Надо не думать о том, что мы не смогли выйти в финальную часть и найти энергию и мотивацию, чтобы сыграть как можно лучше».

«Сборная Португалии? Трудно сказать, в каких кондициях они подойдут к этому матчу. Они уже квалифицировались на чемпионат Европы и конечно они очень счастливы. Они отпраздновали это в Риге, но, что я точно могу сказать, что мы не должны думать о них. Надо выполнить свою работу и сфокусироваться на нашем баскетболе».

«Ротация на сегодняшнюю игру? Обычно я люблю использовать 10 игроков. Если никаких ограничений нет, то, конечно, лучшие игроки должны быть в игре и могут сыграть немного больше, чем другие. Я пока не думал так далеко. Я попробую использовать молодых игроков — они будущее украинского баскетбола. Но самое важное не то, сколько минут они сыграют, а как они сыграют. Какую энергию они дадут, насколько дисциплинированно сыграют. Не хочу ничего обещать, но я попробую использовать их в этом матче».

«Нельзя что-то изменить за два дня. Конечно, это было очень тяжелое поражение против Словении, в определенных моментах мы выглядели… Я не понимаю, почему мы выглядели, как выглядели. Как каждый хороший тренер, я могу найти 10 оправданий: нам не хватило Ковляра и Войналовича в этом матче — они были ключевыми игроками в предыдущей модели команды. Поражение — это самая болезненная часть нашей работы. Особенно проигрывать так, как мы проиграли. Надо забыть тот матч, сфокусироваться на нашем баскетболе и сделать все лучшее для Украины».

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Напомним, что Айнарс Багатскис возглавил сборную Украины в конце 2024 года (ранее латвийский специалист уже возглавлял национальную команду в период с 2019 по 2022 год).

В прошлом году сине-желтые, тогда еще под руководством Виталия Степановского, уступили на выезде Словении (73:87) и потерпели поражение от Португалии (77:79), после чего дважды проиграли Израилю (73:86 и 75:88). 21 февраля команда Багатскиса в Риге потерпела поражение от Словении (71:84), окончательно лишившись шансов пробиться на Евробаскет-2025.

В составе сине-желтых имеются кадровые потери. В сегодняшнем матче команде не помогут защитник Александр Ковляр и форвард Александр Липовый, а также защитник Иссуф Санон и нападающий Андрей Войналович.

Заключительный матч квалификации сборная Украины проведет сегодня на выезде против Португалии. Начало — в 21:00 по киевскому времени.

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