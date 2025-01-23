Днепр одержал непростую победу над Киев-Баскетом в центральном матче столичного бабла Суперлиги FAVBET-2024/25

Капитан киевлян Буренко набрал 33 очка – больше половины командных, но это не помогло хозяевам победить

В Суперлиге FAVBET состоялся центральный поединок начала года — на площадке столичного ДС Венето Киев-Баскет, вторая команда чемпионата, дал бой чемпиону и лидеру Днепру, но все-таки уступил — 63:72.

Соперники выдали топовую первую четверть, попеременно ведя в счете и набрав 45 очков на двоих. Вторую 10-минутку сильнее провел чемпион и смог уйти на большой перерыв с гандикапом в 10 очков.

Команда Дмитрия Забирченко смогла резко прибавить и в третьей четверти развернула игру, сравняв счет и даже пару раз выйдя вперед. Но решающий отрезок все же остался за днепрянами. Не помогли хозяевам ни феноменальные 33 очка капитана Павла Буренко (больше половины от общекомандных), ни топовая игра на подборах от Максима Сандула и Дениса Клевзуника (24 на двоих).

Днепр продолжает идти без потерь, выиграв все 14 матчей регулярки. Киев-Баскет потерпел четвертое поражение в чемпионате, но по-прежнему имеет солидный гандикап перед преследователями.

Уже завтра, 24 января, лидеру предстоит встреча с Прикарпатьем-Говерлой, а столичной команде — с БК Запорожье.

Суперлига FAVBET-2024/25. Регулярный чемпионат

Киев-Баскет — Днепр — 63:72 (21:24, 10:17, 23:14, 9:17)

Киев-Баскет: Буренко (33), Сушкин (11), Сандул (7 + 14 подборов), Клевзуник (6 + 10 подборов), Сафонов (4 — 5 потерь), Когут (2), Карпюк (0 + 4 подбора + 4 перехвата)

Днепр: Конев (21 + 4 подбора — 6 потерь), Тимофеенко (15 + 4 подбора + 4 передачи — 4 потери), Закурдаев (12 + 7 подборов), Горобченко (9 + 4 подбора + 4 передачи), Загреба (8), Дубоненко (5), Сыпало (2 — 4 потери)

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