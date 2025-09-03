Евробаскет-2025. Великобритания обыграла Черногорию, Эстония играет с Португалией

Сегодня пройдут заключительные матчи в группах А и В

В среду, 3 сентября, состоятся матчи пятого тура в группах А и В на чемпионате Европы по баскетболу-2025. Поединки Евробаскета-2025 принимают арены в Латвии, Польше, Финляндии и на Кипре.

В первом матче игрового дня Великобритания победила Черногорию — 89:83.

Напомним, сборная Украины неудачно выступила в отборе на Евробаскет-2025. Сине-желтые проиграли пять матчей подряд, но сумели хлопнуть дверью, обыграв на выезде Португалию в последнем туре.

Групповая стадия турнира пройдет с 27 августа по 4 сентября. По четыре лучшие команды из каждого секстета выйдут в 1/8 финала.

Все поединки стадии плей-офф пройдут в Риге. Финальный матч запланирован на 14 сентября.

Евробаскет-2025. 5-й тур

Группа А

Эстония — Португалия

Чехия — Латвия

Турция — Сербия

Группа В

Черногория — Великобритания — 83:89 (26:25, 16:23, 21:20, 20:21)

Литва — Швеция

Финляндия — Германия

