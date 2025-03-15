Лейкерс с Лэнем проиграли Денверу, Шарлотт победил Сан-Антонио в сверхрезультативном матче

Украинец набрал в поединке 2 очка, 5 подборов и 1 передачу

Состоялись матчи очередного игрового дня в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Лейкерс с украинским центровым Алексеем Лэнем на выезде проиграл Денверу (126:131). Украинец вышел в стартовой пятерке, провел на площадке около 12 минут, и за это время заработал 2 очка, 5 подборов и 1 ассист.

Майами Хит — Бостон Селтикс 91:103 (23:30, 27:20, 27:28, 14:25)

Филадельфия 76ерс — Индиана Пэйсерс — 100:112 (26:18, 25:29, 24:31, 25:34)

Атланта Хокс — Лос-Анджелес Клипперс — 98:121 (26:24, 35:29, 8:35, 29:33)

Мемфис Гризлис — Кливленд Кавальерс — 124:133 (29:36, 29:39, 34:37, 32:21)

Миннесота Тимбервулвз — Орландо Мэджик — 118:111 (33:30, 29:28, 16:29, 40:24)

Сан-Антонио Сперс — Шарлотт Хорнетс — 134:145 (26:37, 29:44, 40:40, 39:24)

Хьюстон Рокетс — Даллас Маверикс — 133:96 (27:25, 35:24, 37:21, 34:26)

Денвер Наггетс — Лос-Анджелес Лейкерс — 131:126 (32:40, 39:27, 31:32, 29:27)

Юта Джаз — Торонто Рэпторс — 118:126 (26:33, 32:23, 30:35, 30:35)

Финикс Санз — Сакраменто Кингз — 122:106 (36:22, 26:35, 35:25, 25:24)

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