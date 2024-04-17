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Баскетбол

Jordan показав третю модель іменної серії кросівок Луки Дончича. Фірмовий силует, що так полюбився гравцям

Jordan показав третю модель іменної серії кросівок Луки Дончича. Фірмовий силует, що так полюбився гравцям

У середині квітня Jordan анонсував і показав третю модель іменних кросівок Луки Дончича. Словенець має отримати нову пару вже під перші матчі плей-оф НБА, де його «Даллас» зустрінеться з «Кліпперс».

На цей час ми маємо фото Luka 3 у двох кольорових рішеннях: біло-зелене та чорно-фіолетовому:

Jordan показав третю модель іменної серії кросівок Луки Дончича. Фірмовий силует, що так полюбився гравцям

Jordan показав третю модель іменної серії кросівок Луки Дончича. Фірмовий силует, що так полюбився гравцям

Реліз перших кросівок запланований на 6 липня цього року.

Більше 20 гравців НБА грала в кросівках лінійки Luka. Найвідоміші з них це Паоло Банкеро, Кем Вітмор, Хайме Хакес та інші.

Фото: sneakernews | Sports Illustrated

ua.tribuna.com

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