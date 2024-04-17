Jordan показав третю модель іменної серії кросівок Луки Дончича. Фірмовий силует, що так полюбився гравцям

У середині квітня Jordan анонсував і показав третю модель іменних кросівок Луки Дончича. Словенець має отримати нову пару вже під перші матчі плей-оф НБА, де його «Даллас» зустрінеться з «Кліпперс».

На цей час ми маємо фото Luka 3 у двох кольорових рішеннях: біло-зелене та чорно-фіолетовому:

Реліз перших кросівок запланований на 6 липня цього року.

Більше 20 гравців НБА грала в кросівках лінійки Luka. Найвідоміші з них це Паоло Банкеро, Кем Вітмор, Хайме Хакес та інші.

Фото: sneakernews | Sports Illustrated

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