Лейкерс в невероятном матче победил Индиану в регулярном чемпионате НБА

На двоих команды забросили 295 очков

В ночь на 25 марта состоялись шесть матчей регулярного чемпионата НБА.

НБА. Регулярный чемпионат

Детройт Пистонз — Нью-Орлеан Пеликанс — 101:114 (10:29, 31:28, 25:26, 35:31)

Лос-Анджелес Клипперс — Филадельфия 76ерс — 107:121 (29:41, 27:22, 27:25, 24:33)

Майами Хит — Кливленд Кавальерс — 121:84 (32:22, 28:17, 30:18, 31:27)

Милуоки Бакс — Оклахома-Сити Тандер — 118:93 (25:22, 23:25, 34:17, 36:29)

Миннесота Тимбервулвз — Голден Стэйт Уорриорз — 114:110 (18:27, 18:27, 32:27, 36:29)

Лос-Анджелес Лейкерс — Индиана Пэйсерз — 150:145 (30:36, 42:32, 44:31, 34:46)

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