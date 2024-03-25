Сборная США обыграла Мексику в финале Лиги наций КОНКАКАФ

Американцы защитили титул

Punch Newspapers

В ночь на 25 марта состоялся финальный матч Лиги наций КОНКАКАФ между сборными США и Мексики. Исход встречи — 2:0 в пользу американской команды.

В первом тайме счёт в поединке открыл Тайлер Адамс, а второй гол в ворота латиноамериканцев отправил хавбек "Боруссии" Джованни Рейна, который впоследствии был признан лучшим игроком турнира.

Таким образом, сборная США третий раз подряд выигрывает Лигу наций КОНКАКАФ. Бронза осталась за национальной командой Ямайки, минимально обыгравшая Панаму – 1:0.

Финал Лиги наций КОНКАКАФ 2023/2024.

"Эй-Ти-энд-Ти Стэдиум". Арлингтон (США, штат Техас)

Мексика – США – 0:2

Голы: Адамс, 45, Рейна, 63

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