Промоутеры объявили весовые категории для турнира Matchroom vs Queensberry

boxing-social.com

1 июня промоутерские компании Queensberry и Matchroom проведут вечер бокса в Эр-Рияде в формате 5 против 5.

Два боя пройдут в хевивейте, также будут поединки в полусреднем, среднем и полутяжелом весе.

Бойцы не имеющие контрактов с этими промоутерскими компаниями также могут получить wildcard.

Бойцы этих дивизионов будут объявлены на пресс-конференции в Лондоне в апреле, а в настоящее время в слухах фигурируют такие поединки, как Деонтей Уайлдер против Чжана Чжилея и Филип Хргович против Даниеля Дюбуа.

sport.ua