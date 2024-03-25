Як виглядала б сітка плей-оф НБА, якби регулярка завершилася вже зараз. Є щонайменше одна дуже несподівана пара

Регулярний чемпіонат НБА сезону-2023/24 підходить до свого завершення – всім командам залишилося зіграти близько 10 матчів.

Але що, якби регулярка завершилася прямо зараз, коли команди провели вже по 70+ зустрічей? Як виглядала б сітка плей-оф за таких умов?

У першому раунді наразі сформувалося доволі несподіване протистояння «Нью-Йорка» та «Орландо». Якщо команди втримаються на своїх місцях до завершення регулярного чемпіонату, то Схід потішить нас парою, яку точно ніхто не міг спрогнозувати на початку сезону.

На Заході «Кліпперс» можуть зіграти в першому раунді проти «Нового Орлеана», який також доволі неочікувано опинився аж в топ-5 своєї конференції, а плей-ін може потішити нас вже вічною класикою Леброна Джеймса проти Стефа Каррі. Щоправда, лише за умов, якщо «Голден Стейт» втримається на десятому місці.

А що б ви хотіли змінити в такій сітці плей-оф? Чи згодилися б дивитися саме за такими протистояннями в цьогорічному постсезоні?

Фото: Sports Illustrated

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