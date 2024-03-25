Камбек із «-12» за 2 хвилини та триочковий баззер на овертайм. Фантастичний порятунок університету Техас A&M

Техаське дербі між університетом Техас A&M та університетом Г'юстона зіграли в 1/16 фіналу «Березневого божевілля».

Г'юстон – перший посів свого регіону та один із головних претендентів на чемпіонство у сезоні NCAA загалом (букмекери ставлять університет на друге місце, віддаючи перевагу лише чинним чемпіонам із Коннектикута). Натомість Техас A&M завершив регулярку із показником 9-9 та отримав дев'ятий посів у плей-оф.

Фаворити матчу впевнено лідирували перед фінальний відрізком гри, маючи перевагу «+12» за 1:50 до завершення другої половини. Однак Техас перевернув рахунок 69:81 на 86:86, зрівнявши рахунок прямісінько під сирену.

Постарався домініканець Андерссон Гарсія, який у найважливіший момент влучив триочковий кидок (реалізувавши свій єдиний дальній у матчі):

Щоправда, у овертаймі Г'юстон свого суперника таки дотиснув, переміг із рахунком 100:95 та пройшов до 1/8 фіналу, продовживши свою боротьбу за титул.

Еммануель Шарп набрав 30 очок, ставши найрезультативнішим гравцем зустріч, а Джамал Шід, якому прогнозують можливий вибір у другому раунді драфту НБА 2024 року, оформив дабл-дабл – 21 очко + 10 асистів.

Фото: The Commercial Appeal

ua.tribuna.com