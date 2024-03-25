Лео Турини: Пусть этот волшебный сон не кончается!

Лео Турини, один из самых опытных профессионалов итальянской автоспортивной журналистики, известен тем, что комментируя итоги гонок, часто прибегает к оригинальным образам и даёт нешаблонные оценки. И уже другой вопрос, как на это реагирует читающая публика: например, вот что он на радостях предлагает, пусть и в шутку, сделать с Карлосом Сайнсоом перед следующим этапом чемпионата…

Не будите меня, пусть этот этот волшебный сон не кончается! На горизонтах Ferrari занимается новая заря.

Карлос Сайнс – просто какой-то монстр. Я до последнего опасался, что силы могут его оставить, ведь он не в лучшей физической форме после недавно перенесённой операции по удалению аппедикса. А теперь я готов предложить перед Гран При Японии ещё что-нибудь у него удалить, чтобы он выиграл и в Сузуке.

Мне не интересно вступать в дискуссии о правильности кадровых решений, принятых в Маранелло с прицелом на будущее, а такие дискуссии неизбежны. Я понимаю эти решения, они уже приняты, и никто не собирается их менять. Но рассуждать о них сегодня было бы неправильно, сами подумайте.

Шарль Леклер тоже неплохо провёл гонку. Могу представить, что сейчас он клянёт себя за неудачно проведённую субботнюю квалификацию, при том что триумф Карлоса кажется идеальным.

Идеально сработала вся Скудерия. Разумеется, это относится и к тому, как были проведены пит-стопы, и к машине. Это первый победный дубль Ferrari, добытый командой в эру Вассёра. Теперь крайне необходимо его повторить, причём как можно скорее.

Что до схода Макса Ферстаппена и выступления Серхио Переса, который во время гонки почти не был заметен, то тут у меня нет никаких иллюзий. Впрочем, всё-таки надо отметить, что Red Bull Racing не стоит считать такими уж непобедимыми самураями.

Но прошу, пожалуйста, не будите меня…

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