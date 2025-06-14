Уорика отстранили от роли стюарда

Не так давно бывшего гонщика Формулы 1 Джонни Херберта перестали привлекать к роли стюарда Гран При за комментарии для СМИ, которые в FIA посчитали несоответствующими роли независимого арбитра. В этот уик-энд в FIA так же поступили с Дереком Уориком – он тоже в последнее время дал множество комментариев, и вечером в пятницу был отстранён.

После обсуждения Дерек признал, что его комментарии не соответствуют роли стюарда FIA, и принёс извинения. Дерек возобновит обязанности стюарда на предстоящем Гран При Австрии, а в Монреале эту роль сыграет Энрике Бернольди – до конца уик-энда он будет участвовать в обсуждении инцидентов на трассе из Центра удаленного управления в Женеве.

Источник