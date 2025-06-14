Барселона заинтересована в приобретении 16-летнего таланта загребского Динамо

"Барселона" близка к подписанию контракта с 16-летним левым нападающим загребского "Динамо" Кардозу Варелой. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, вероятно, сине-гранатовые заплатят 5 млн евро за переход португальского футболиста, однако общая сумма трансфера может составить до 20 млн с учетом бонусов и дополнительных условий. Подчеркивается, что после перехода в каталонский клуб нападающий останется в "Динамо" на правах аренды и присоединится к "Барселоне" летом 2026 года.

Ранее СМИ сообщали, что спортивный директор испанского гранда Деку провел переговоры с агентом 16-летнего игрока.

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