Украинские футболисты, которым пора в топ-чемпионаты

С каждым годом украинский футбол вступает в новую фазу развития. Если раньше существовали споры о том, нужно ли украинским футболистам покидать родную Премьер-Лигу для того, чтобы продолжить карьеру в лучших европейских чемпионатах, то сейчас этот вопрос не вызывает сомнений. Учитывая уровень развития украинского чемпионата и международные успехи местных игроков, карьера в странах “Большой пятерки” становится важной вехой для будущих звезд.

С каждым годом УПЛ теряет свой потенциал, а лучшие украинские футболисты становятся претендентами на место в сильнейших клубах Европы. В этом материале мы расскажем о тех украинцах, переход которых в топ-чемпионаты, такие как английская Премьер-Лига, испанская Ла Лига, итальянская Серия А, французская Лига 1 и немецкая Бундеслига, является наиболее вероятным. Материал подготовила редакция euro.com.ua по материалам источника.

Олег Очеретько: талант, который заслуживает большего

Олег Очеретько продемонстрировал высокий уровень игры на молодежном чемпионате Европы, где только четверо игроков провели больше времени на поле. Несмотря на это, в Шахтере он может столкнуться с проблемой постоянных изменений в составе, и, возможно, клуб решит расстаться с ним, не имея больших сожалений. Очеретько — универсальный полузащитник с отличным опытом, несмотря на свои 22 года. Его переход в «Днепр-1» в начале 2023 года позволил ему выиграть чемпионский титул и стать ключевым игроком. Его успехи в клубах «Карпаты» и «Шахтер» не оставляют сомнений в его потенциале.

Однако его игровая позиция иногда ограничивает его возможности. Очеретько часто используется как игрок на «слабых» позициях, что может не позволить ему раскрыться в сильных командах. Несмотря на это, клубы, такие как «Эспаньол» или «Кремонезе», могли бы воспользоваться его многогранными навыками, и здесь его шансы на успешный трансфер весьма высоки.

Владимир Бражко: перспективы и возможные препятствия

Серьезный интерес к Владимиру Бражко проявил «Вулверхэмптон», а также другие клубы, например, «Милан». Но проблемы с его временем на поле в «Динамо» и неудачные выступления на молодежном Евро, где он был удален из игры, могут затруднить его переход в европейский топ-клуб. Тем не менее, Бражко — это ценный опорник, который идеально вписался бы в игру таких команд, как «Бетис», который давно нуждается в улучшении позиции опорного полузащитника.

С учетом того, что интерес к игроку не пропал, и несмотря на трудности в текущем сезоне, для Бражко, возможно, наступает время сделать шаг в большой футбол и перейти в более сильный чемпионат.

Владислав Ванат: звезда, которая на пороге большого перехода

Владислав Ванат, чемпион УПЛ в сезонах 2023/24 и 2024/25, уже заслужил признание в чемпионате Украины. Он был лучшим бомбардиром, а также проявил себя в сборной, забив решающий гол в матче против Бельгии. Такой успех не остался незамеченным и привлек внимание сильнейших европейских клубов. Ванат уже ставит перед собой задачу стать новым «Шевченко» для украинского футбола, и его перспектива перейти в крупные европейские клубы очевидна.

Тем не менее, Ванату предстоит решить важный вопрос: как адаптироваться к более высокому темпу игры, в частности, в чемпионатах, где конкуренция значительно выше, чем в УПЛ. Однако его способности и победы в голевых гонках дают ему все шансы продолжить карьеру в одной из ведущих лиг Европы.

Георгий Судаков: звезда «Шахтера»

Георгий Судаков — один из самых ярких украинских полузащитников, чье имя стало громким на фоне успехов в «Шахтере». С тех пор как он стал основным игроком клуба, его игра в атаке и креативность привлекли внимание многих крупных европейских команд, таких как «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Однако чрезмерная медлительность и разногласия по поводу возможных трансферов привели к тому, что интерес к Судакову стал затухать.

Если «Шахтер» наконец решится на продажу Георгия, его идеальным вариантом станет переход в клубы вроде «Вест Хэма» или «Жироны», которые нуждаются в сильном креативном полузащитнике. Важно отметить, что шансы Судакова на успешный переход в топ-чемпионат теперь зависят от того, как он будет развиваться в своей текущей команде и насколько успешно сможет адаптироваться к более высоким требованиям.

Переход – необходимость

Переход украинских футболистов в топ-чемпионаты Европы стал необходимостью для их дальнейшего роста и развития. Такие игроки, как Олег Очеретько, Владимир Бражко, Владислав Ванат и Георгий Судаков, уже доказали свою состоятельность на родной арене и вполне могут занять свое место в клубах с более высокими требованиями. Вопрос лишь в том, насколько вовремя они примут решение о трансфере и смогут ли они адаптироваться к новым вызовам в мире большого футбола.

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