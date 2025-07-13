Джонатан Уитли: Я люблю работать с людьми

Швейцарская команда Sauber за 32 года выступлений в Формуле 1 пережила несколько трансформаций и вновь готовится к очередным радикальным переменам.

Теперь она стала основой заводского проекта Audi F1, который возглавляет Маттиа Бинотто, а новым руководителем команды недавно стал Джонатан Уитли, опытнейший профессионал, ранее занимавший должность спортивного директора Red Bull Racing.

Изменения к лучшему видны уже сейчас, ведь неделю назад в Сильверстоуне Нико Хюлкенберг, за плечами которого 239 стартов в Гран При, впервые в карьере поднялся на подиум, пилотируя машину Sauber. Это первое подобное достижение команды с 2012 года и четвёртый подряд этап сезона, на котором швейцарская команда заработала очки.

После первой половины сезона на её счету 41 очко, и она поднялась на 6-е место Кубка конструкторов. Кстати, это на 37 больше, чем весь её скудный прошлогодний урожай призовых баллов, и тогда она заняла последнее место по итогам чемпионата.

«Все в команде испытывают энтузиазм, стремятся выступать ещё лучше, – рассказал Уитли в интервью официальному сайту чемпионата. – Вероятно, вполне можно представить, что когда перешёл в Sauber из Red Bull, я не знал, что меня здесь ждёт. Но я почувствовал желание добиться перемен к лучшему, желание учиться и двигаться вперёд. Всё это меня воодушевляет.

Пока мне всё нравится. Но хочу сказать, что выкладываться приходится по максимуму. Полагаю, я слишком много ожидал от себя в этот короткий период. Отдыхать было некогда, при том что в последние несколько недель у меня были проблемы со здоровьем. Я просто перенапрягся, стараясь усвоить как можно больше информации.

Я переживаю за команду, хочу по-настоящему разобраться в решениях, которые принимались и принимаются и благодаря которым мы находимся на этом уровне и понять, в каком направлении движемся. Думаю, теперь я получил обо всём этом достаточно неплохое представление.

Я давно знаю Маттиа Бинотто, мы всегда неплохо ладили, всегда обменивались шутками и весело проводили время в паддоке. Поэтому нам легко выстраивать рабочие отношения. Понятно, что до того, как я реально приступил к работе, мы провели немало времени в беседах, но в основном на всякие общечеловеческие темы.

Между нашими кабинетами есть дверь, и она чаще открыта, чем закрыта. Каждый день бывают моменты, когда кто-то из нас стоит в дверном проёме, прислонясь к косяку, и мы просто обмениваемся идеями. У обоих огромный опыт, и обмениваться идеями иногда очень полезно…

База Sauber в Хинвиле поддерживается в отличном состоянии, но она очень старая. Разумеется, одна из задач, которые мы решаем в этом году, состоит в том, чтобы завершить процесс трансформации всего того, что связано с нашим имиджем. Приходится заниматься и текущими делами, но при этом надо полностью сосредоточиться на будущем, на том, чем мы будем заниматься в течение следующих пяти лет.

В том числе я занимаюсь модернизацией её гоночной инфраструктуры, курирую уже начатые проекты, стараясь очень быстро войти в курс дела, правильно распределять ресурсы на разных направлениях работы, следить, чтобы всё было хорошо по части бюджета и т.д. Всё это скучноватые, но важные дела, которым обязательно надо заниматься, чтобы в следующем году, когда это уже будет команда Audi, добиться результатов.

Надо добиться улучшений в области взаимодействия между подразделениями команды, наладить более эффективный обмен информацией, улучшить работу в сфере маркетинга, но надо заниматься и гоночными делами. Команда уже на верном пути, например, Маттиа уже удалось добиться позитивных перемен в плане проведения пит-стопов, а также мы стараемся повысить эффективность машины и всего оборудования, которое используется на трассе.

Это очень амбициозный проект. И у Маттиа, и у меня очень высокий уровень стандартов, и мы много ожидаем от своих подчинённых, но нам предстоит проделать долгий путь, который не будет лёгким… Наша задача в том, чтобы добиться нужной рабочей культуры… Когда к нам приходят люди из других команд, это же целая история, чтобы помочь им включиться в работу, и мне приходится применять творческие подходы в процессе руководства: надо выявлять таланты и заниматься их подготовкой и обучением.

Я люблю работать с людьми, люблю назначать талантливых специалистом на те должности, которые они хотят занимать – всё это для меня очень важно…»

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