Янник Синнер против Карлоса Алькараса – финал, которого ждут миллионы

Первая и вторая ракетки мира поделились последними мыслями перед финалом Уимблдона



Янник Синнер и Карлос Алькарас сойдутся в финале Уимблдона. Итальянец впервые сыграет в решающем матче на кортах Всеанглийского клуба. Для Алькараса – это шанс защитить титул и опередить Рафаэля Надаля по количеству “мэйджоров” до 22 лет.

Оба – главные соперники нового поколения, оба – в топе мирового рейтинга, и оба дали ответы на одни и те же вопросы накануне главного матча.

Какая первая мысль придет утром, когда вы проснетесь?

Янник Синнер: Воскресенье. Это очень особенный день. Я всегда верил, что если у тебя есть честь играть в воскресенье на турнире – это значит, что ты делаешь что-то очень, очень хорошее, что-то особенное. А здесь, в Лондоне, это даже больше. Для меня это будет первое такое воскресенье здесь, и я с нетерпением его жду. Это очень волнительно.

Карлос Алькарас: Это день финала. Это первое, наверное, о чем я подумаю. День финала.

Какие последние слова вы скажете себе, выходя на Центральный корт?

Янник Синнер: Наслаждайся моментом. Потому что это одна из крупнейших арен, если не самая крупная, в нашем спорте – финал Уимблдона. Его могут смотреть даже те, кто обычно не следит за теннисом. Внимания будет много, но я не должен забывать, что этот момент действительно особенный для меня, моей карьеры, моей команды, моей семьи. Все для того, чтобы получать удовольствие и играть с улыбкой.

Карлос Алькарас: Не бояться. Не бояться. Это мой момент сиять на Центральном корте.

Это будет тринадцатая встреча между этими игроками – пока Карлос ведет в личных противостояниях 8:4. По общему количеству титулов также преимущество у него: 21 против 19 у Синнера, из которых пять – Grand Slam. У Янника – три.

В 2025 году оба демонстрируют выдающиеся результаты: Алькарас выиграл 91% матчей, Синнер – 89%. На траве Уимблдона преимущество тоже за испанцем – 92% побед в матчах против 83% у итальянца.

Напомним, что в случае победы Синнер станет первым итальянским чемпионом Уимблдона в одиночном разряде, а Алькарас может завоевать свой шестой титул Grand Slam, тем самым обойдя Рафаэля Надаля, у которого на момент достижения этого возраста было пять таких трофеев.



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