Альтенкирхен (W75). Снигур с “баранкой” выиграла свой матч первого круга

Украинская теннисистка Дарья Снигур разгромила свою первую соперницу на старте турнира ITF W75 в Германии



Дарья Снигур (№132 WTA), посеянная под вторым номером, в первом раунде со счетом 6:4, 6:0 одолела представительницу Германии Настасью Шунк (№293 WTA). Интересно, что Дарье удалось выиграть десять геймов подряд со счета 4:4 в первом сете. За 61 минуту, которые продолжался поединок, украинка два раза подала навылет, сделала четыре брейка и не дала сопернице заработать хотя бы один брейк-поинт.

Снигур взяла реванш у Шунк за прошлогоднее поражение на этом турнире в матче второго круга. Во втором круге Дарья встретится еще с одной немкой – Каролиной Куль (№426 WTA).

btu.org.ua