Непобежденный британец нацелился на титул чемпиона в супертяжелом весе

Getty Images/Global Images Ukraine. Фабио Уордли

Чемпион Британии в супертяжелом весе Фабио Уордли (18–0–1, 17 КО), который не потерпел ни единого поражения в своей карьере, собирается сразиться за титул WBA Regular.

Обладателем этого пояса является представитель Болгарии Кубрат Пулев (32–3, 14 КО) – стоит заметить, что многие эксперты не считают этот титул полноценным. Похоже, Уордли имеет другое мнение:

«В нашем противостоянии есть дополнительный уровень интереса и интриги, потому что с технической точки зрения это титул чемпиона мира. В любом случае, я просто хочу участвовать в больших боях.

Мне неинтересно выходить на ринг против любого соперника, о котором никогда не слышали болельщики. Нужно, чтобы фанаты смотрели на афишу, видели мое имя сверху и понимали, что их ждет зрелищный поединок. Поэтому самый очевидный бой в ближайшее время – с Пулевым. Я нахожусь на первом месте в рейтинге WBA, а он – чемпион», – подытожил Уордли.

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