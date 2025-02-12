Арвид Линблад – кандидат в резервные пилоты Red Bull

Арвид Линдблад, участник молодёжной программы Red Bull, которому предстоит в этом году выступать в Формуле 2, в минувшее воскресенье выиграл титул в новозеландской серии Formula Regional Oceania, и мы об этом рассказывали.

Как и о том, что теперь у него больше чем достаточно баллов для получения суперлицензии FIA, хотя теоретически это произойдёт, когда ему исполнится 18 лет, т.е. в августе 2025 года.

Поскольку Арвид делает успехи в молодёжных сериях – например, в прошлом году он одержал четыре победы в своём дебютном сезоне в Ф3, то его уже считают одним из наиболее перспективных гонщиков своего поколения, и при поддержке Red Bull он может многого добиться.

«Я горжусь, что выиграл титул в FR Oceania, это был невероятный опыт! – прокомментировал британец. – Огромная благодарность моей команде и всем, кто помогал мне в этом путешествии. Несколько недель в Новой Зеландии были прекрасными, это такая замечательная страна!»

В 2025-м Линдблад дебютирует в Ф2 в команде Campos Racing, за которую в прошлом сезоне выступал Айзек Хаджар, ныне ставший гонщиком основного состава Racing Bulls.

Как пишет американское издание Racer, хотя в Red Bull Racing пока официально не подтвердили, кто станет их новым резервным пилотом, не исключено, что это будет Линдбад. И хотя ему только 17, недавние поправки, внесённые в условия получения суперлицензии, допускают, что «в исключительных обстоятельствах» гонщик может получить её и до 18-летия.

В прошлом году резервными пилотами Red Bull были Лиам Лоусон и Айзек Хаджар, но теперь новозеландец стал новым напарником Макса Ферстаппена, а молодой француз примерил униформу команды из Фаэнцы. При этом в британской прессе ранее звучали предположения, что резервистом Red Bull Racing может быть назначен Юки Цунода.

Источник