Серхио Перес и Red Bull продлили контракт, мексиканец будет напарником Макса Ферстаппена как минимум до конца сезона 2026 года.

Кристиан Хорнер, исполнительный директор и руководитель команды: «Самое время подтвердить наш состав на 2025 год, и мы очень рады продолжить сотрудничество с Серхио.

Преемственность и стабильность важны для команды, а Перес и Макс – это успешное и надёжное партнерство, в прошлом году обеспечившее нам первый победный дубль по итогам сезона.

Перес сильно начал сезон, финишировав вторым в Бахрейне, Саудовской Аравии и Японии, поднявшись на подиум в Китае. Последние несколько гонок были сложными, но мы уверены в нём и ждём возвращения к прежней форме и результатам.

Мы будем серьёзно работать над тем, чтобы увеличить число побед и титулов, но мы уверены в своем составе и в команде, что крайне важно в этом году, когда чемпионат проходит в напряженной борьбе».

Серхио Перес: «Я очень рад посвятить своё будущее этой великой команде. Выступление за Oracle Red Bull Racing – это испытание, с которым не сравнится ничто, как на трассе, так и за её пределами. Я рад, что останусь здесь, чтобы продолжить наше совместное путешествие и смогу вносить свой вклад в великую историю этой команды ещё два года.

Быть частью этой команды – большая честь. В этом году перед нами стоит непростая задача, и я полностью доверяю команде, верю в то, что перед нами светлое будущее, и я хочу быть его частью.

Я хочу поблагодарить всех за доверие и хочу ответить отличными результатами. Думаю, вместе мы выиграем ещё немало титулов».

Источник