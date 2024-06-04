Экс-чемпион мира: «У Уайлдера уже не такой страшный удар. Пора заканчивать»

Getty Images/Global Images Ukraine. Деонтей Уайлдер

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч считает, что Деонтею Уайлдеру после поражения от Чжана Чжилея не стоит возвращаться в ринг.

«Уайлдер уже прошел свои лучшие годы. Он с самого начала боя с Чжилеем выглядел не слишком уверенно. Возможно, он думает, что его удар все еще может нокаутировать соперников. Но если он так думает, то ему не хватает веры в это».

«У него и удар уже не такой страшный, и сам он стал не таким стойким. Пора заканчивать карьеру», – сказал Фроч.

Сам Уайлдер, который проиграл четвертый из пяти последних боев, не комментирует поражение от Чжилея.

sport.ua