Красюк рассказал, действительно ли Усик отказался от статуса абсолюта

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Красюк

Украинец боксер Александр Усик записал видео, в котором обратился к Энтони Джошуа и Даниэлю Дюбуа, и сообщил, что дарит им свой пояс. Теперь Джошуа и Дюбуа смогут провести поединок за титул IBF.

Промоутер Усика Александр Красюк ответил на вопрос, действительно ли украинский боксер решил отказаться от титула IBF, без которого он теряет статус абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

«Да, можно считать, что Усик отказался от титула IBF», – сказал Красюк.

Таким образом на кону реванша Усик – Фьюри не будут стоять все главные пояса хевивейта. Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua