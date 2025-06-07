Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Ломаченко

Sport.ua предлагает читателям ознакомиться с самыми интересными новостями в мире бокса за последнее время – в том числе ухода из профессионального спорта известного украинского боксера.

Чемпион мира в легком весе (до 61,2 кг) по версии IBF Василий Ломаченко (18–3, 12 КО) принял решение повесить перчатки на гвоздь из-за постоянных проблем со здоровьем, которые мешают выйти на ринг.

Временный чемпион мира по версии WBO Джозеф Паркер сделал прогноз на предстоящий бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. 19 июня на английском стадионе Уэмбли сойдутся представитель Украины Александр Усик и британец Даниель Дюбуа.

Новозеландец считает, что обладатель титула IBF сильно изменился за последнее время, но это не помешает украинскому боксеру второй раз одолеть соперника. Паркер уверен, что увидит на ринге победу Усика.

ВИДЕО. Ломаченко завершил карьеру, Паркер сделал прогноз на бой Усика

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