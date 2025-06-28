UFC 317: Топурия и Оливейра сделали взвешивание

28 июня в Лас-Вегасе завершится Международная неделя боёв UFC — главное событие состоится на арене T-Mobile Arena. Турнир UFC 317 собрал мощный состав участников и обещает подарить зрителям зрелищные бои. Центральным поединком станет титульная битва в лёгком весе между бразильцем Чарльзом Оливейрой и экс-чемпионом в полулёгком дивизионе Илией Топурией. Победитель боя станет новым чемпионом UFC в лёгком весе. Про бой сообщает редакция euro.com.ua со ссылкой на официальный сайт.

Оба бойца без проблем прошли процедуру официального взвешивания. Чарльз Оливейра зафиксировал вес на отметке 154,5 фунта (70,1 кг), Илия Топурия — ровно 155 фунтов (70,3 кг). Ожидается, что этот поединок станет одним из самых напряжённых и конкурентных за последнее время в дивизионе.

Не менее интригующим станет и со-главный бой вечера. Александр Пантожа будет защищать пояс чемпиона в наилегчайшем весе против Кая Кара-Франса. Этот бой станет реваншем двух бойцов, чьё соперничество началось ещё в рамках шоу The Ultimate Fighter. Оба спортсмена также успешно уложились в лимит весовой категории — по 125 фунтов (56,7 кг).

«Мы оба знаем, чего ожидать друг от друга. Это будет настоящая война», — отметил Пантожа перед реваншем.

UFC 317: Topuria vs Oliveira будет транслироваться в прямом эфире по следующему расписанию (время указано по восточному и тихоокеанскому времени США):

Ранние прелимы: начало в 18:30 ET / 15:30 PT на ESPN+ и UFC FIGHT PASS

Прелимы: с 20:00 ET / 17:00 PT на ESPN и ESPN+

Главная карта: в 22:00 ET / 19:00 PT эксклюзивно на ESPN+ PPV

Титульные бои пройдут по формуле пяти раундов, остальные поединки рассчитаны на три раунда.

Полные результаты официального взвешивания (главная карта):

Главный бой – титул в лёгком весе:

Илия Топурия (155 фунтов) vs Чарльз Оливейра (154.5 фунта)

Со-главный бой – титул в наилегчайшем весе:

Александр Пантожа (125 фунтов) vs Кай Кара-Франс (125 фунтов)

UFC 317 станет ярким завершением Международной недели боёв и может повлиять на расстановку сил сразу в двух весовых категориях. Болельщиков ждёт напряжённая борьба, технический уровень мирового класса и настоящие эмоции в клетке.

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