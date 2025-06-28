Расселл: Надеюсь, мы сможем попасть в пятёрку

В Mercedes скромно оценивают итоги пятницы в Шпильберге, но надеются на прогресс в субботу…

Джордж Расселл (6-й): «Не обошлось без проблем, но в целом результаты соответствуют ожиданиям. Во второй сессии баланс немного ухудшился, ночью мы всё проанализируем и завтра постараемся вернуть те ощущения, что были в первой тренировке.

Завтра мы сделаем всё возможное, но, судя по скорости McLaren, бороться за поул будет непросто. Надеюсь, мы сможем попасть в первую пятёрку.

В Шпильберге абразивный асфальт, в последнее время мы не очень хорошо справляемся с таким покрытием, но будем усердно работать над оптимизацией машины. Посмотрим, что в итоге получится».

Кими Антонелли (11-й): «Сложный день, но мы многому научились. Я комфортно чувствовал себя на тренировках, но трасса здесь такая короткая, что сложно проехать хороший круг. Я не смог показать хорошее время на шинах Soft, допустив несколько ошибок. Постараюсь избежать их в третьей тренировке, когда мы будем готовиться к квалификации.



При этом на длинных сериях кругов темп и баланс машины были хорошими. Абразивный асфальт осложняет нам жизнь, но я надеюсь, что недавние новинки позволят нам добиться большего. Мы знаем, над чем нужно работать, и надеемся, что сможем сделать ещё один шаг вперед».

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