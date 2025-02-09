Хорнер подтвердил контракт с Red Bull до 2030 года

Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер рассказал, что его контракт с командой рассчитан до 2030 года, и он намерен его доработать до конца.

Кристиан Хорнер: «Я взял на себя обязательства перед Red Bull до конца текущего десятилетия. И я абсолютно точно их выполню.

В жизни приходится постоянно учиться, узнавать что-то новое. В тот день, когда ты думаешь, что знаешь всё, ты перестаёшь учиться и откатываешься назад. Это относится и к профессиональным вещам, и к работе с машиной, ко всему. Нужно всегда учиться и стараться действовать лучше в будущем.

Для работы в Формуле 1 нужно быть достаточно «толстокожим», сосредоточившись на своих обязанностях и принципах. У нас потрясающие условия для работы, потрясающая преданность сотрудников, которые со страстью относятся к своему делу. Без этой страсти мы бы не достигли тех результатов, которых достигли».

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