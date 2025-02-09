Connect with us
Футбол

Кубок Англии. Брайтон – Челси 2:1. Чайки выбивают ленивых лондонских гостей

Кубок Англии. Брайтон – Челси 2:1. Чайки выбивают ленивых лондонских гостей

    • "Брайтон" на прошлой неделе был раздавлен в матче против "Ноттингем Форест" и проиграл со счетом 0:7. Конечно, на подобное поражение нужно было как-то отвечать и не так важно, что соперником выступает "Челси". И лондонцы сейчас не в той форме, чтобы пугать хотя бы кого-то, поэтому игра рассматривалась как потенциальная реабилитация за сокрушительное поражение в АПЛ прошлого тура. Фабиан Хюрцелер выпустил основной состав, в котором разве что не хватало Жоао Педро и Яссина Аяри, они были настроены серьезно.

    Энцо Мареска пошел на более активную ротацию. Кое-где, это было вынужденно, как вот с нападающим, в старте вышел Нкунку, но скорее из-за того, что Джексон и Гию оба травмированы. Также в центре обороны не было Колвилла, а в центре полузащиты – Энцо Фернандеса. Кажется, что иметь на острие такого футболиста, как Кристофер Нкунку – это очень классная опция, но точно не тогда, когда он уже демотивирован и хотел еще в январе сменить клуб в поисках регулярного игрового времени.

    Как бы там ни было, команды имели свою мотивацию и начали достаточно живо. В простой атаке, когда Коул Палмер пытался прострелить вдоль штрафной, мяч ему срезался с ноги и полетел точно в Барта Вербрюггена, вот только голкипер "Брайтона" не смог зафиксировать круглого в руках и пропустил очень глупый гол в собственные ворота. Вот такой гол от "синих", они вышли вперед.

    Кубок Англии. Брайтон – Челси 2:1. Чайки выбивают ленивых лондонских гостей

    Но как быстро вышли, так быстро и пропустили в ответ. По сути в первой атаке от "чаек" на ворота Санчеса пошла подача в штрафную площадь на Жоржиньо Рюттера, который оказался в идеальной позиции между двумя центральными защитниками и пробил головой точно в дальний угол ворот. Красиво и четко, 1:1. Продолжаем развлекаться? Нет, игроки решили, что после такого активного старта стоит поспать.

    Серьезно, до конца тайма по сути был лишь один полумомент у Палмера на две команды. Остальное – это борьба в центре, невынужденные потери мяча и ноль опасности. Надежды оставались разве что на второй тайм. И после медленного старта мы увидели второй удар от "Брайтона", который снова оказался голевым. Небольшой сумбур у штрафной "Челси" и пытались защитники выбить мяч подальше, попав в руку Лампти, этого не заметил арбитр, атака продолжилась и пошла передача на Митому, который принял пас и вторым касанием отправил круглого в сетку ворот Санчеса. 2:1 и "синие" могли не спорить по поводу руки, ведь ВАРа нет на матчах 1/16 Кубка Англии.

    Кубок Англии. Брайтон – Челси 2:1. Чайки выбивают ленивых лондонских гостей

    Но если вы подумали, что после этого подопечные Марески полетели сравнивать счет, то зря. Вообще ничего они не создали за то время, которое оставалось до конца матча. В атаке "Брайтон" выглядел интереснее. Никаких идей, никакой скорости или мобильности, это был полный провал от лондонцев. Они не знали, что делать и как вообще можно что-то исправить. Эта команда надеется на гений Коула Палмера, но когда этого гения нет, то сиять больше некому.

    Справедливая победа "Брайтона", они шагают дальше, а "Челси" вылетает из Кубка Англии, теперь у них остается только АПЛ и Лига Конференций. Менее, чем через неделю, мы увидим повтор этого противостояния, "синие" снова приедут в гости к чайкам, но на этот раз в рамках Премьер-лиги.

    Кубок Англии, 1/16 финала

    Стадион: "Амекс" (Брайтон)

    Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)

    "Брайтон" — "Челси" 2:1

    Голы: Рюттер (12), Митома (57) — Вербрюгген (5, автогол)

    "Брайтон": Вербрюгген — Уэлтман, ван Хеке, Данк (Уэбстер, 46), Лампти — Балеба (Аяри, 75), Хиншелвуд (Гомес, 68) — Минте, Рюттер (Педро, 75), Митома — Уэлбек (О'Райли, 89)

    "Челси": Санчес — Гюсто, Адарабиойо, Чалоба, Кукурелья — Дьюсбери-Холл (Фернандес, 58), Кайседо — Нету (Мадуэке, 75), Палмер, Санчо (Джордж, 75) — Нкунку

    Предупреждения: Рюттер (20), Уэлтман (27) — Дьюсбери-Холл (14), Кайседо (69)

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis