Кубок Англии. Брайтон – Челси 2:1. Чайки выбивают ленивых лондонских гостей

"Брайтон" на прошлой неделе был раздавлен в матче против "Ноттингем Форест" и проиграл со счетом 0:7. Конечно, на подобное поражение нужно было как-то отвечать и не так важно, что соперником выступает "Челси". И лондонцы сейчас не в той форме, чтобы пугать хотя бы кого-то, поэтому игра рассматривалась как потенциальная реабилитация за сокрушительное поражение в АПЛ прошлого тура. Фабиан Хюрцелер выпустил основной состав, в котором разве что не хватало Жоао Педро и Яссина Аяри, они были настроены серьезно.

Энцо Мареска пошел на более активную ротацию. Кое-где, это было вынужденно, как вот с нападающим, в старте вышел Нкунку, но скорее из-за того, что Джексон и Гию оба травмированы. Также в центре обороны не было Колвилла, а в центре полузащиты – Энцо Фернандеса. Кажется, что иметь на острие такого футболиста, как Кристофер Нкунку – это очень классная опция, но точно не тогда, когда он уже демотивирован и хотел еще в январе сменить клуб в поисках регулярного игрового времени.

Как бы там ни было, команды имели свою мотивацию и начали достаточно живо. В простой атаке, когда Коул Палмер пытался прострелить вдоль штрафной, мяч ему срезался с ноги и полетел точно в Барта Вербрюггена, вот только голкипер "Брайтона" не смог зафиксировать круглого в руках и пропустил очень глупый гол в собственные ворота. Вот такой гол от "синих", они вышли вперед.

Но как быстро вышли, так быстро и пропустили в ответ. По сути в первой атаке от "чаек" на ворота Санчеса пошла подача в штрафную площадь на Жоржиньо Рюттера, который оказался в идеальной позиции между двумя центральными защитниками и пробил головой точно в дальний угол ворот. Красиво и четко, 1:1. Продолжаем развлекаться? Нет, игроки решили, что после такого активного старта стоит поспать.

Серьезно, до конца тайма по сути был лишь один полумомент у Палмера на две команды. Остальное – это борьба в центре, невынужденные потери мяча и ноль опасности. Надежды оставались разве что на второй тайм. И после медленного старта мы увидели второй удар от "Брайтона", который снова оказался голевым. Небольшой сумбур у штрафной "Челси" и пытались защитники выбить мяч подальше, попав в руку Лампти, этого не заметил арбитр, атака продолжилась и пошла передача на Митому, который принял пас и вторым касанием отправил круглого в сетку ворот Санчеса. 2:1 и "синие" могли не спорить по поводу руки, ведь ВАРа нет на матчах 1/16 Кубка Англии.

Но если вы подумали, что после этого подопечные Марески полетели сравнивать счет, то зря. Вообще ничего они не создали за то время, которое оставалось до конца матча. В атаке "Брайтон" выглядел интереснее. Никаких идей, никакой скорости или мобильности, это был полный провал от лондонцев. Они не знали, что делать и как вообще можно что-то исправить. Эта команда надеется на гений Коула Палмера, но когда этого гения нет, то сиять больше некому.

Справедливая победа "Брайтона", они шагают дальше, а "Челси" вылетает из Кубка Англии, теперь у них остается только АПЛ и Лига Конференций. Менее, чем через неделю, мы увидим повтор этого противостояния, "синие" снова приедут в гости к чайкам, но на этот раз в рамках Премьер-лиги.

Кубок Англии, 1/16 финала

Стадион: "Амекс" (Брайтон)

Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)

"Брайтон" — "Челси" 2:1

Голы: Рюттер (12), Митома (57) — Вербрюгген (5, автогол)

"Брайтон": Вербрюгген — Уэлтман, ван Хеке, Данк (Уэбстер, 46), Лампти — Балеба (Аяри, 75), Хиншелвуд (Гомес, 68) — Минте, Рюттер (Педро, 75), Митома — Уэлбек (О'Райли, 89)

"Челси": Санчес — Гюсто, Адарабиойо, Чалоба, Кукурелья — Дьюсбери-Холл (Фернандес, 58), Кайседо — Нету (Мадуэке, 75), Палмер, Санчо (Джордж, 75) — Нкунку

Предупреждения: Рюттер (20), Уэлтман (27) — Дьюсбери-Холл (14), Кайседо (69)

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