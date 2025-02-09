ФОТО. Как Дерек Чисора с окровавленным лицом Отто Валлина побил

Getty Images/Global Images Ukraine. Дерек Чисора

8 февраля на арене «Co-op Live» в Манчестере (Англия) прошел большой вечер бокса от промоутерской компании Фрэнка Уоррена Queensberry Promotions.

В главном поединке сошлись британец Дерек Чисора и швед Отто Валлин. 41-летний британский боксер победил соперника единогласным решением судей – UD 114:112, 116:110, 117:109.

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В середине боя Чисора получил рассечение над правым глазом. Несмотря на трудности, Чисора успел дважды отправить Валлина в нокдаун.

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