8 февраля на арене «Co-op Live» в Манчестере (Англия) прошел большой вечер бокса от промоутерской компании Фрэнка Уоррена Queensberry Promotions.
В главном поединке сошлись британец Дерек Чисора и швед Отто Валлин. 41-летний британский боксер победил соперника единогласным решением судей – UD 114:112, 116:110, 117:109.
Не пропустите все о боксе! Подписывайтесь на канал Уса Вусика в YouTube
В середине боя Чисора получил рассечение над правым глазом. Несмотря на трудности, Чисора успел дважды отправить Валлина в нокдаун.
Sport.ua предлагает просмотреть фотогалерею поединка Чисора – Валлин!
Чисора вспомнил об Усике после зрелищной победы. Публика была в восторге
ФОТО. Как Дерек Чисора с окровавленным лицом Отто Валлина побил