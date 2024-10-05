Беллью сообщил, кто выиграл бы в гипотетическом бою: Фьюри или Мухаммед Али

Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Беллью

Бывший чемпион мира по версии WBC в крузервейте Тони Беллью рассказал, как бы закончился гипотетический поединок между Тайсоном Фьюри и Мухаммедом Али.

«Кто бы победил в бою Фьюри – Али? Мухаммед. Я всегда смотрел за Али, изучал и копировал то, что он делал. Али особенный боксер, никогда не было такого бойца, который мог бы так двигаться и боксировать при таких габаритах, как у Мухаммеда», – сказал Беллью.

Ранее Тони Беллью назвал бойца, который обладал самым сильным ударом за всю историю бокса. Беллью выделил легендарного супертяжеловеса Джорджа Формана.

sport.ua