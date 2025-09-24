Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Организаторы France Football объявили победителя награды Золотой мяч (Ballon d'Or) для лучшего футболиста 2025 года.

​Футбольные звезды вечером 22 сентября встретились на красной дорожке в парижском театре Шатле.

Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию

Золотой мяч получил Усман Дембеле (Франция, ПСЖ), который выиграл вместе с парижанами требл в прошлом сезоне.

На церемонию Золотого мяча отреагировал известный украинский боксер Александр Усик, который обнародовал забавное видео в Тик Токе.

ВИДЕО. Александр Усик отреагировал на церемонию Золотого мяча 2025

@oleksandr.usyk We all know who will win Ballon d’Or 2025 😏#usyk #oleksandrusyk #ballondor #raphinha#yamal ♬ оригинальный звук – Oleksandr Usyk

sport.ua