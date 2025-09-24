Организаторы France Football объявили победителя награды Золотой мяч (Ballon d'Or) для лучшего футболиста 2025 года.
Футбольные звезды вечером 22 сентября встретились на красной дорожке в парижском театре Шатле.
Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию
Золотой мяч получил Усман Дембеле (Франция, ПСЖ), который выиграл вместе с парижанами требл в прошлом сезоне.
На церемонию Золотого мяча отреагировал известный украинский боксер Александр Усик, который обнародовал забавное видео в Тик Токе.
ВИДЕО. Александр Усик отреагировал на церемонию Золотого мяча 2025
