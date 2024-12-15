ФОТО. Усик обратился к президенту Полесья перед реваншем с Фьюри

Instagram. Усик и Буткевич

Украинский боксер Александр Усик опубликовал сообщение в Instagram, где обратился к президенту житомирского «Полесья» Геннадию Буткевичу.

«Когда выхожу в ринг – чувствую вашу поддержку. Поддержка команды, друзей, фанатов. И я очень благодарен Геннадию Буткевичу за то, что уже почти 10 лет он для меня 3 в 1 – друг, партнер и один из самых ярых болельщиков.

В очередной раз Геннадий Буткевич и его инвестиционная компания BGV Group Management выступают моим официальным партнером во время боя. А еще несмотря на полномасштабное вторжение, продолжают развивать масштабные инвестиционные и благотворительные проекты.

Спасибо за то, что наша случайная встреча в самолете переросла в 10 лет совместных побед. Несем славу Украины в мир — сильной, устойчивой, предприимчивой, которая преодолевает самые критические вызовы и борется за лидерство», – написал Усик.

Ранее сообщалось, что Александр Усик завершил подготовку к бою с Тайсоном Фьюри. Реванш запланирован в ночь с 21 на 22 декабря. Бой состоится в Саудовской Аравии.

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sport.ua