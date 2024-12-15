Даниэль Риккардо открыл свой магазин в Нью-Йорке

Даниэль Риккардо, то ли окончательно завершив карьеру в Формуле 1, то ли временно расставшись с автоспортом, не теряет времени зря. В этот уик-энд в Нью-Йорке он открыл магазин своего бренда Enchante, который продвигает уже несколько лет.

До этого молодёжная и спортивная одежда от Даниэля Риккардо продавалась только онлайн, но теперь австралиец вместе со своими партнёрами из компании Shopify решил, что пора покорять Нью-Йорк. В этот уик-энд на 131 Green Street открылся новый бутик, оформленный в его весёлом стиле, в том числе в качестве одного из элементов интерьера там припаркован даже кроссовый мотоцикл.

Несколько дней назад в социальных сетях появился забавный ролик со слоганом Don’t miss the bus, который можно трактовать, как «Не упустите автобус». Дело в том, что в кадре по улицам Нью-Йорка действительно разъезжает большой тёмно-синий автобус с рекламой нового магазина, но главный герой этого видео, конечно, сам Даниэль.

А вчера Риккардо поделился кадром, сделанным в самом магазине, и сопроводил его короткой фразой: «Я буквально расплываюсь в улыбке, когда вижу, что у нас всё сложилось!»

Но любопытно, что публику, которая ставит лайки и комментирует сообщения о новом начинании Даниэля, в первую очередь по-прежнему интересует то, чем он занимался предыдущие 13 лет, т.е. выступал в Формуле 1.

Мы рассказывали, что имя Риккардо упоминается в контексте проекта GM/Cadillac, и опыт австралийца действительно мог бы пригодиться новой заводской команде. Сам он это пока никак не комментирует, но вот что написал на его странице один из болельщиков: «Почему бы не принять предложение Cadillac? Давай, Даниэль, мы же хотим вновь тебя увидеть!»

Источник