Шатерникова объяснила, почему Итаума не выйдет в ринг против Усика: «Бред»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Бывшая чемпионка мира и вице-президент Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова объяснила, почему британскому проспекту Мозесу Итауме не разрешат выйти на бой против украинского чемпиона Александра Усика.

«Не думаю, что в команде Итаумы согласятся на бой против Усика. Если у тебя есть бриллиант, то дай ему созреть, развивай его пошагово, а не бросать сразу на разодрание Усику. Это полный бред.

Если вы хотите, чтобы ваш комментарий читался, тогда обязательно не забудьте вспомнить фамилию Усика. Ваш текст никому не будет интересен, если там не будет фамилии Александра. Поэтому сейчас все кому не лень приплетают Усика, ведь это гарантия, что этот комментарий прочитают в мире или посмотрят в интернете», – сказала Шатерникова.

Ранее Алина Шатерникова заявила, что ждет, когда Александр Усик объявит о завершении карьеры.

