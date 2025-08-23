Оскар Пиастри: Не думаю, что я идеальный гонщик

Оскар Пиастри провёл в Формуле 1 ровно 60 гонок, это его третий сезон в составе McLaren, и сейчас он лидирует в личном зачёте чемпионата мира. В этом году австралиец выступает просто прекрасно, у него хорошие шансы на титул. На его счету уже шесть побед, и после Гран При Венгрии у него почти в два раза больше очков, чем было на этой стадии прошлого сезона.

«Всё идёт прекрасно, особенно последние шесть месяцев или около того – по-другому и не скажешь, – констатировал Оскар в интервью официальному сайту чемпионата. – Разумеется, под конец прошлого года мы добились впечатляющих успехов, выиграв Кубок конструкторов, но этот сезон складывается совсем иначе.

Перед какими-то уик-эндами мы уже знаем, что бороться за победу скорее всего предстоит только с напарником, и это уникальная ситуация. А если ещё и удаётся выиграть, то это вообще здорово».

Разумеется, подход к делу, который демонстрирует Оскар, очень нравится руководству McLaren. В частности, Андреа Стелла как-то сказал, что его гонщики, т.е. Пиастри и Ландо Норрис, напоминают ему замечательных чемпионов мира, с которыми он работал в прошлом – Михаэля Шумахера и Фернандо Алонсо.

«Мне просто интересно слушать рассказы о том, какими были гонщики в прежние времена, особенно Михаэль и Фернандо, с которыми Андреа работал, – продолжил Пиастри. – Всегда интересно узнать, что именно делало их настоящими мастерами, а также в чём в каких-то случаях проявлялись их слабости.

По-моему, когда знаешь, что даже у этих людей, выигравших не один чемпионат, всё-таки были свои слабости, это по-своему приятно. В общем, не думаю, что я идеальный гонщик. По-моему, идеальных просто не бывает, но радует, когда тебя сравнивают с лучшими гонщиками, когда-либо выступавшими в Формуле 1».

Также Пиастри готов подчеркнуть, сколь важную роль в его карьере играет Марк Уэббер, бывший гонщик Формулы 1 и его менеджер: «Очень полезно, что рядом со мной Марк. Разумеется, он сам бывал подобных ситуациях и боролся за титул, и я предполагаю, что сейчас к нему, вероятно, возвращаются какие-то переживания, с этим связанные.

Его советы мне очень помогают, причём не только сейчас, когда я участвую в споре за победу в чемпионате, а вообще с того момента, как мы начали вместе работать… Но я также опираюсь на собственный опыт, полученный в те годы, когда выступал в молодёжных категориях. Они отличались от Формулы 1, но тот опыт мне тоже пригождается.

По-моему, наше соперничество с Ландо отличается интересной динамикой. Мы прекрасно ладим, и никакой напряжённости в наших отношениях нет вообще. По четвергам в паддоке мы вместе можем участвовать во всяких глупых затеях, но понятно, что как только выезжаем на трассу, начинается серьёзное дело. У нас обоих решительный настрой на победу, поэтому каждый старается заработать как можно больше очков.

Здесь мы однозначно по разные стороны, но даже если и возникают какие-то трения, связанные со стремлением опередить друг друга, это никогда не выходит за пределы трассы, что тоже неплохо. Мы всегда нормально ладим, и не думаю, что в дальнейшем это изменится».

