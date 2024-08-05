Бывшая тренер Хэмилтона теперь работает в IndyCar

В начале 2023 года Анжела Каллен, которая на протяжении семи лет была личным тренером и физиотерапевтом Льюиса Хэмилтона, завершила работу с семикратным чемпионом мира и ушла из автоспорта. Больше года о ней ничего не было слышно, но теперь Каллен вернулась в гонки – она работает личным тренером своего соотечественника Маркуса Армстронга, который выступает в IndyCar.

«Когда я только пришла в автоспорт, то сразу оказалась в Формуле 1, – рассказала Каллен пресс-службе IndyCar. – Я семь лет работала с Льюисом и Mercedes, и многому научилась за это время. Я хорошо стала разбираться не только в спорте, но и в требованиях, которые предъявляются к гонщикам.

Когда я ушла из Формулы 1, то думала, что завязала с автоспортом. Я на самом деле ушла в отставку. Я взяла год отдыха, а затем мы связались с Маркусом Армстронгом, и я начала работать над его психологической подготовкой. Всё произошло на спонсорском мероприятии SOS Hydration – они поддерживают и меня, и его – они нас познакомили.

Маркус однажды спросил: «Хочешь поехать на гонку?» И я ответила, что хочу. IndyCar поразил меня в самое сердце. Это так весело! Я просто влюбилась в эти гонки. Борьба невероятная, гонщики потрясающие – я была поражена мастерством каждого в паддоке. Так я оказалась в IndyCar и не собираюсь уходить».

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