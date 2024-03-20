Вассёр: Мы используем агрессивный подход

Перед Гран При Австралии руководитель команды Ferrari Фредерик Вассёр заявил, что в Скудерии будут использовать агрессивный подход…

Фредерик Вассёр: «После напряженного начала сезона с этапами в Бахрейне и Саудовской Аравии мы совершили самую длинную поездку в году – в Австралию.

Трасса в Альберт-парке нравится гонщикам, а болельщики всегда тепло поддерживают Ferrari. Мы ожидаем, что будем бороться в первых рядах, расстановка сил может быть примерно такой же, как в Джидде.

Мы используем агрессивный подход, чтобы оказать давление на команду, которая выиграла первые две гонки».

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