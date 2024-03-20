«Тампа» обыграла «Вегас», у Кучерова гол и ассистентский хет-трик

Никита Кучеров (слева). Фото USA Today Sports

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграла «Вегас» со счетом 5:3.

В составе «Лайтнинг» дубль оформил Брэйден Пойнт, еще по шайбе забросили Энтони Сирелли и Энтони Даклер, Никита Кучеров отметился голом и ассистентским хет-триком, вратарь Андрей Василевский отразил 24 броска из 27. У «Голден Найтс» отличились Джонатан Маршессо, Бретт Хауден и Бен Хаттон.

После этого матча «Тампа» с 80 очками занимает шестое место в Восточной конференции, «Вегас» с 79 очками — на восьмой строчке «Запада».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Тампа-Бэй» — 3:5 (1:2, 1:0, 1:3)

Голы: Маршессо — 37 (Теодор, Айкел), 1:14 — 1:0. Чирелли — 15 (мен., Хагель), 7:00 — 1:1. Дюклер — 19 (Кучеров), 10:37 — 1:2. Хауден — 6 (Колесар), 36:52 — 2:2. Пойнт — 37 (бол., Кучеров, Стэмкос), 44:52 — 2:3. Хаттон — 2 (Колесар), 48:16 — 3:3. Пойнт — 38 (Кучеров, Раддиш), 52:14 — 3:4. Кучеров — 41 (п.в., Чернак, Стэмкос), 58:51 — 3:5.

Вратари: Хилл (58:33 — 68:51) — Василевский.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 27 (7+8+12) — 21 (10+3+8).

Наши: Барбашев (15.58/0/-1) — Кучеров (20.00/2/+1).

20 марта. Парадайс. T-Mobile Arena.

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